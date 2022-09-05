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Стратили і спалили: у Бучі знайшли останки ще двох закатованих росіянами

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 вересня 2022, 13:03
Стратили і спалили: у Бучі знайшли останки ще двох закатованих росіянами
Фото: Telegram Нєбитова

Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в місті Буча знайдено останки не менше двох закатованих окупантами громадян.

Джерело: Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили кістки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб".

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Деталі: На місці злочину окупантів правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.

 
 

Що було раніше: 1 вересня у селі Здвижівка Бучанського району Київської області було виявлено тіло ще одного закатованого росіянами чоловіка.

Теми: БучавійнаокупаціяРосія
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