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На ЗАЕС відключили останню лінію, що з’єднувалася з енергосистемою України

Роман ПетренкоПонеділок, 5 вересня 2022, 15:48
photo getty images

Внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України!

Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС".

Деталі: Енергоатом зазначає, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська інтенсивно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС.

Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь, а також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС.

Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Це вже другий випадок такого відключення в історії. Вперше було 25 серпня.

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомелектроенергія
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