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РФ спричинила перше в історії відключення ЗАЕС від мережі – Енергоатом

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 16:33
АЕС, фото з фейсбуку Енергоатома

Внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі. 

Джерело: Енергоатом в Telegram

Дослівно: "25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів".

Деталі: Таким чином, два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. В Енергоатомі зазначають, що це перше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

Наразі енергосистема України забезпечує власні потреби АЕС в електроживленні через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізьку ТЕС. Співробітники станції ведуть пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі. В Енергоатомі додали, що "зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає".

Передісторія: 25 серпня стало відомо, що в окупованому росіянами Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, після обстрілу немає електропостачання. Мелітополь, Херсон та деякі населені пункти Херсонської області також були знеструмлені.

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Теми: АЕСенергетикаЕнергоатомРосія
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