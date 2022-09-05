Три російські безпілотники нарвались на українську ППО

Протягом дня українські військові збили в небі над Україною три безпілотні літальні апарати російської армії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Військові повідомляють, що окупанти продовжують використовувати БПЛА оперативно-тактичного рівня по всій території України для повітряної розвідки та коригування вогню.

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5 вересня близько 15:00 у небі над Херсонщиною, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" було ліквідовано російський безпілотник "Орлан-10".

Ще два БПЛА цього типу знищили на Харківщині зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід".

Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині. Результати роботи уточнюються.

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