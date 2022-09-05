Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Три російські безпілотники нарвались на українську ППО

Євген КізіловПонеділок, 5 вересня 2022, 21:50
Три російські безпілотники нарвались на українську ППО
Орлан-10, Фото: укрінформ

Протягом дня українські військові збили в небі над Україною три безпілотні літальні апарати російської армії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Військові повідомляють, що окупанти продовжують використовувати БПЛА оперативно-тактичного рівня по всій території України для повітряної розвідки та коригування вогню.

Реклама:

5 вересня близько 15:00 у небі над Херсонщиною, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" було ліквідовано російський безпілотник "Орлан-10".

Ще два БПЛА цього типу знищили на Харківщині зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід".

Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині. Результати роботи уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • В кінці серпня над Вінниччиною сили протиповітряної оборони України збили ворожі безпілотні літальні апарати.

Теми: безпілотникивійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
безпілотники
По всій Україні – повітряна тривога
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на ЦФО
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: