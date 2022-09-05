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Три російські безпілотники нарвались на українську ППО

Євген КізіловПонеділок, 5 вересня 2022, 21:50
Орлан-10, Фото: укрінформ

Протягом дня українські військові збили в небі над Україною три безпілотні літальні апарати російської армії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Військові повідомляють, що окупанти продовжують використовувати БПЛА оперативно-тактичного рівня по всій території України для повітряної розвідки та коригування вогню.

5 вересня близько 15:00 у небі над Херсонщиною, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" було ліквідовано російський безпілотник "Орлан-10".

Ще два БПЛА цього типу знищили на Харківщині зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід".

Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині. Результати роботи уточнюються.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В кінці серпня над Вінниччиною сили протиповітряної оборони України збили ворожі безпілотні літальні апарати.

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Теми: безпілотникивійнаЗбройні сили
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