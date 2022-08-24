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Українська ППО збила безпілотники над Вінниччиною і Чернігівщиною

Євген Кізілов, Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 16:24
Українська ППО збила безпілотники над Вінниччиною і Чернігівщиною
Ілюстативне фото, Getty Images

Сили протиповітряної оборони України збили ворожі безпілотні літальні апарати у Чернігівському районі та у небі над Вінницькою областю.

Джерело: оперативне командування "Північ" у Facebook, голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: У Чернігівській області українські військові влучили у БПЛА близько 15:30. 

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Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області знищено повітряний об‘єкт. 

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко згодом уточнив, що на Вінниччині також збили безпілотник. 

Що передувало: Раніше 24 серпня у Черкаській області під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

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Теми: безпілотникиЧернігівська областьВінницька областьППО
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