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G7 стурбована законопроєктом, який може "вбити" незалежність НАБУ

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 22:44

Посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом №7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву послів G7 у Twitter.

"Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом №7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України", – йдеться в дописі.

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Раніше в понеділок комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав за основу законопроєкт №7654, який змінює порядок проведення конкурсу на посаду директора НАБУ.

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"Чинний закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні два роки працювали в керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер депутати це обмеження скасовують (достатньо припинити таку діяльність прямо перед поданням на конкурс)", – пояснює голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість дострокового звільнення керівників НАБУ і НАЗК "за пов’язане з корупцією правопорушення".

Законопроєкт №7654 підготував депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко. Він сам є фігурантом справи НАБУ після того, як журналісти-розслідувачі минулого року виявили в його матері-пенсіонерки земельні ділянки, маєток, квартиру і автомобіль Tesla.

Проєкт закону підтримали мінімально необхідні 14 із 27 депутатів комітету Ради. При цьому, як повідомляв Рух "Чесно", під час засідання двоє народних депутатів, зокрема Владіслав Поляк, якого судять за кнопкодавство, сказали, що одразу підтримують порядок денний і питання у порядку денному, бо у них нібито неякісний інтернет-зв’язок.

Крім того, ще 26 серпня та ж більшість членів комітету (14 із 27) оголосили голові Андрію Клочку недовіру. Але засідання тоді не відбулося, тому рішення не було формально ухвалене.

Нагадаємо, проведення прозорого конкурсу на призначення голови НАБУ є однією з вимог Європейського Союзу на шляху до членства України. 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника антикорупційного бюро буде оголошено "найближчим часом".

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Теми: G7НАБУВерховна Радазаконодавство
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