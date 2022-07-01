Конкурс на керівника НАБУ оголосять найближчими днями чи тижнями – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.

Джерело: Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Щодо НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Впевнений, найближчими днями чи тижнями це буде зроблено".

Деталі: Водночас, за словами президента, питання призначення спеціального антикорупційного прокурора вивчає спеціальна комісія.

"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він.

Що передувало: Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливли 16 квітня 2022 року, коли завершився 7-річний термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Із цього моменту обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

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Навесні 2022 року мав відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

6 червня завершилося інтернет-голосування за нових членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. У результаті голосування до складу Ради увійшло 15 осіб.