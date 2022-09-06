Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 01:45
Девід М'юр з ABC News розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським. ФОТО: ABC News

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що є контрнаступ на різних напрямках, але не буде говорити, де саме, щоб росіяни отримали сюрприз.

Джерело: інтерв'ю Зеленського на каналі ABC

Деталі: На запитання журналіста, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ у Херсонській області саме зараз, Зеленський відповів: "Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрямки — у множині — і ми маємо рухатися вперед".

На прохання уточнити, що  контрнаступ на Херсонщині не єдиний, що відбувається в Україні, Зеленський сказав, що "не може обговорювати деталі будь-яких військових дій" і хоче, "щоб  противник отримав від нас кілька сюрпризів".

Зеленський додав, що українці не поступляться жодними територіями і деокупація – лише питання часу, хоч і складне завдання.

Що передувало: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на півдні та сході.  Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Зеленськийвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

фотоЗМІ показали супутникові знімки знищеного понтонного моста через Інгулець

Шольц відмовився давати танки Україні – ЗМІ

Після потужного вибуху Енергодар знеструмлено – мер

В Україні арештували майно ексдепутата Держдуми РФ від "Единой России" на 1 мільярд

Пєсков відповів, коли Путін поїде на Донбас

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Зеленський
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський
ЗАЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську провокацію – Зеленський
Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?
Останні новини
17:00
фотоНа Одещині висихають унікальні заповідні озера: еколог назвав причини
16:50
Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ
16:50
МАГАТЕ не може пропонувати деокупацію ЗАЕС через обмеження мандату – "Енергоатом"
16:35
"Слуги" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна
16:28
Нейромережу навчили домальовувати відомі світові картини: як це виглядає
16:25
У школах Київщини поліція вилучила понад 300 вибухонебезпечних предметів
16:22
фотоЛіз Трасс офіційно очолила уряд Британії
16:12
Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК
16:10
Колаборанта Балицького "показали" у Мелітополі і знову сховали – Федоров
16:08
Позитивне сприйняття ЄС - найвище за 13 років, попри економічні труднощі
Усі новини...