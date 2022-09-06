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Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 01:45
Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках
Девід М'юр з ABC News розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським. ФОТО: ABC News

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що є контрнаступ на різних напрямках, але не буде говорити, де саме, щоб росіяни отримали сюрприз.

Джерело: інтерв'ю Зеленського на каналі ABC

Деталі: На запитання журналіста, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ у Херсонській області саме зараз, Зеленський відповів: "Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрямки — у множині — і ми маємо рухатися вперед".

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На прохання уточнити, що  контрнаступ на Херсонщині не єдиний, що відбувається в Україні, Зеленський сказав, що "не може обговорювати деталі будь-яких військових дій" і хоче, "щоб  противник отримав від нас кілька сюрпризів".

Зеленський додав, що українці не поступляться жодними територіями і деокупація – лише питання часу, хоч і складне завдання.

Що передувало: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на півдні та сході.  Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

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Теми: Зеленськийвійна
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