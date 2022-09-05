Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 5 вересня 2022, 06:18
Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході – ISW
українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на півдні та сході.

Джерело: ISW

Деталі: Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході.

Реклама:

Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити їхні командування та контроль і послабити моральний дух загарбників.

За прогнозами ISW, росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, звісно, здійснюватимуть запеклі артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають військові аналітики, українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які донині "прислухалися до оптимістичної риторики Кремля".

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська звільнили два населених пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. ISW незалежно підтвердив факт звільнення населеного пункту в Донецькій області та одного у Херсонській області.
  • На відео з геолокацією видно, як російські війська стріляють із РСЗВ з позицій на Запорізькій АЕС.

  • Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних лініях зв’язку, складах боєприпасів і ключових позиціях, щоб виснажити російські сили і стримати їх.
  • Звільнення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як Міноборони РФ стверджували, що українські війська продовжують "невдалі спроби" просування.
  • Повідомляється, що особовий склад 127-го полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.
  • Українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.
  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута і на захід від Донецька.
  • Повідомляється, що російські війська переміщують військові засоби в райони, розташовані вздовж основних наземних шляхів сполучення у тилових районах Запорізької області.

До аналізу війни в Україні ISW додає карти ведення бойових дій:

 
 
 
 

Теми: війнаЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Окупанти Херсонщини заборонили перетинати ріку, погрожують стріляти – Генштаб
Повітряники пояснюють, що іранські безпілотники в РФ – не такі страшні, як їх малюють
Прикордонники показали, як б’ють по позиціях росіян біля Святогірська
Готували захоплення Києва й Луганщини: СБУ зібрала докази на двох генералів РФ
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: