Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Одного з підозрюваних у масовій різанині у Саскачеван знайшли мертвим

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Канадська поліція знайшла одного з підозрюваних у масовій різанині у провінції Саскачеван, внаслідок якої загинули щонайменше 10 осіб і ще 18 отримали поранення - Деміена Сандерсона.

Джерело: командир Королівської канадської кінної поліції Саскачеван Ронда Блекмор, Reuters

Деталі: У ході пошуку, в якому брали участь сотні поліцейських, 31-річного Деміена Сандерсона знайшли мертвим у трав'янистій місцевості на території канадських індіанців крі Джеймс Сміт.

Reuters пише, що можливо,  Деміен Сандерсон вбитий своїм братом Майлзом, який раніше розшукувався за насильницькі злочини. Поліція розшукувала Майлза Сандерсона з травня, коли він перестав зустрічатися зі своїм офіцером щодо умовно-дострокового звільнення після відбуття покарання за напад, грабіж, хуліганство та погрози.

Сандерсони підозрюються у різанині у провінції Саскачеван.

Майлз Сандерсон досі втікач і може бути поранений. Поліція, як і раніше, вважає його озброєним та небезпечним для суспільства, навіть якщо він травмований.

На питання, чи підозрюється Майлз Сандерсон у вбивстві свого брата, Блекмор сказала, що "це напрямок розслідування, який ми відстежуємо, але ми не можемо сказати це остаточно".

ВІДЕО ДНЯ

За словами Блекмор, зі смертю одного брата Сандерсона та пораненням іншого кількість жертв тепер становить 11 загиблих та 19 поранених.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Канадавбивство
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

фотоМАГАТЕ підтвердило, що Росія розмістила на ЗАЕС техніку та військових

Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

фотоЛіз Трасс офіційно очолила уряд Британії

фотоЗМІ показали супутникові знімки знищеного понтонного моста через Інгулець

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Канада
У Канаді поліція розшукує підозрюваних, які вбили 10 і поранили 15 осіб
Рада схвалила надання 12,7 мільярда кредиту Канади на закупівлю газу
Канада перекидає транспортні літаки до Британії для доставки військової допомоги Україні
Останні новини
20:29
Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару – розвідка
20:28
Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"
20:25
У ВР не підтримали пом’якшення заборони на куріння в громадських місцях
20:09
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі: що це означає
20:00
фотоНа військкоматі в РФ помітили цегляний Тризуб: виявилося, будували українці
19:35
Вибух машини у Бердянську: так званий "комендант" окупованого міста помер від поранень
19:29
Українці в Польщі більше не зможуть обмінювати готівкові гривні на злоті
19:11
ЗСУ знищили понтонну, паромну переправи та 8 складів з боєприпасами окупантів – Генштаб
19:05
Стоп мобінг: в Україні збираються ввести штрафи за цькування на роботі
19:04
У прощальній промові Джонсон натякнув, що може знову стати прем'єром Британії
Усі новини...