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Одного з підозрюваних у масовій різанині у Саскачеван знайшли мертвим

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 05:01
Одного з підозрюваних у масовій різанині у Саскачеван знайшли мертвим
ФОТО: GETTY

Канадська поліція знайшла одного з підозрюваних у масовій різанині у провінції Саскачеван, внаслідок якої загинули щонайменше 10 осіб і ще 18 отримали поранення - Деміена Сандерсона.

Джерело: командир Королівської канадської кінної поліції Саскачеван Ронда Блекмор, Reuters

Деталі: У ході пошуку, в якому брали участь сотні поліцейських, 31-річного Деміена Сандерсона знайшли мертвим у трав'янистій місцевості на території канадських індіанців крі Джеймс Сміт.

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Reuters пише, що можливо,  Деміен Сандерсон вбитий своїм братом Майлзом, який раніше розшукувався за насильницькі злочини. Поліція розшукувала Майлза Сандерсона з травня, коли він перестав зустрічатися зі своїм офіцером щодо умовно-дострокового звільнення після відбуття покарання за напад, грабіж, хуліганство та погрози.

Сандерсони підозрюються у різанині у провінції Саскачеван.

Майлз Сандерсон досі втікач і може бути поранений. Поліція, як і раніше, вважає його озброєним та небезпечним для суспільства, навіть якщо він травмований.

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На питання, чи підозрюється Майлз Сандерсон у вбивстві свого брата, Блекмор сказала, що "це напрямок розслідування, який ми відстежуємо, але ми не можемо сказати це остаточно".

За словами Блекмор, зі смертю одного брата Сандерсона та пораненням іншого кількість жертв тепер становить 11 загиблих та 19 поранених.

Теми: Канадавбивство
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