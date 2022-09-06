Одного з підозрюваних у масовій різанині у Саскачеван знайшли мертвим

Канадська поліція знайшла одного з підозрюваних у масовій різанині у провінції Саскачеван, внаслідок якої загинули щонайменше 10 осіб і ще 18 отримали поранення - Деміена Сандерсона.

Джерело: командир Королівської канадської кінної поліції Саскачеван Ронда Блекмор, Reuters

Деталі: У ході пошуку, в якому брали участь сотні поліцейських, 31-річного Деміена Сандерсона знайшли мертвим у трав'янистій місцевості на території канадських індіанців крі Джеймс Сміт.

Reuters пише, що можливо, Деміен Сандерсон вбитий своїм братом Майлзом, який раніше розшукувався за насильницькі злочини. Поліція розшукувала Майлза Сандерсона з травня, коли він перестав зустрічатися зі своїм офіцером щодо умовно-дострокового звільнення після відбуття покарання за напад, грабіж, хуліганство та погрози.

Сандерсони підозрюються у різанині у провінції Саскачеван.

Майлз Сандерсон досі втікач і може бути поранений. Поліція, як і раніше, вважає його озброєним та небезпечним для суспільства, навіть якщо він травмований.

На питання, чи підозрюється Майлз Сандерсон у вбивстві свого брата, Блекмор сказала, що "це напрямок розслідування, який ми відстежуємо, але ми не можемо сказати це остаточно".

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За словами Блекмор, зі смертю одного брата Сандерсона та пораненням іншого кількість жертв тепер становить 11 загиблих та 19 поранених.