Втрати Росії у війні проти України перевалили за 50 тисяч вояків

Росія втратила у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців, за останню добу вбито близько 350 російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб ЗС України

Деталі: Найбільших втрат Російська Федерація зазнала на Донецькому напрямку.

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Захисники України минулої доби збили гелікоптер РФ, 9 безпілотників і 4 крилаті ракети.

Також знищено 9 танків, дві РЗСВ, 25 ББМ і 22 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 50150 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2077 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25) од,

артилерійських систем – 1179 (+22) од,

РСЗВ – 296 (+2) од,

засоби ППО ‒ 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 207 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),

крилаті ракети ‒ 209 (+4),

кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 109 (+2).

Дані уточнюються.