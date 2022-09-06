Обстріл житлового будинку в Харкові: зруйновані три під'їзди, з-під завалів витягують людей
Вранці 6 вересня у Харкові були "прильоти" по центру міста, в житловому будинку знищені три під'їзди, а декількох людей вже дістали з-під завалів.
Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер міста Ігор Терехов
Пряма мова Синєгубова: "Вибухи в Харкові.
Максимально перебувайте в укриттях!".
Деталі: Пізніше Синєгубов розповів, що унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.
Пряма мова Синєгубова: "На місці працюють всі профільні служби.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі госпіталізованих немає".
Пряма промова Терехова: "Ще один приліт теж у центральну частину Київського району. Ушкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає.
Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав".
Оновлено: Згодом Терехов розповів, що внаслідок обстрілу в одному з будинків фактично знищено три під'їзди.
За його даними, з-під руїн вже врятували трьох людей - двох жінок і чоловіка.
Нагадаємо: Раніше 6 вересня російські війська вдарили ракетами по місту Кривий Ріг.