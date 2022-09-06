Обстріл житлового будинку в Харкові: зруйновані три під'їзди, з-під завалів витягують людей

Вранці 6 вересня у Харкові були "прильоти" по центру міста, в житловому будинку знищені три під'їзди, а декількох людей вже дістали з-під завалів.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер міста Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Вибухи в Харкові.

Максимально перебувайте в укриттях!".

Деталі: Пізніше Синєгубов розповів, що унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.

Пряма мова Синєгубова: "На місці працюють всі профільні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі госпіталізованих немає".

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Пряма промова Терехова: "Ще один приліт теж у центральну частину Київського району. Ушкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає.

Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав".

Оновлено: Згодом Терехов розповів, що внаслідок обстрілу в одному з будинків фактично знищено три під'їзди.

За його даними, з-під руїн вже врятували трьох людей - двох жінок і чоловіка.

Нагадаємо: Раніше 6 вересня російські війська вдарили ракетами по місту Кривий Ріг.