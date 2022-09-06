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Обстріл житлового будинку в Харкові: зруйновані три під'їзди, з-під завалів витягують людей

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 11:53
Обстріл житлового будинку в Харкові: зруйновані три під'їзди, з-під завалів витягують людей
фото суспільне харків

Вранці 6 вересня у Харкові були "прильоти" по центру міста, в житловому будинку знищені три під'їзди, а декількох людей вже дістали з-під завалів.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер міста Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Вибухи в Харкові.

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Деталі: Пізніше Синєгубов розповів, що унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.

Пряма мова Синєгубова: "На місці працюють всі профільні служби.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі госпіталізованих немає".

Пряма промова Терехова: "Ще один приліт теж у центральну частину Київського району. Ушкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає.

Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав".

Оновлено: Згодом Терехов розповів, що внаслідок обстрілу в одному з будинків фактично знищено три під'їзди.

За його даними, з-під руїн вже врятували трьох людей - двох жінок і чоловіка.

Нагадаємо: Раніше 6 вересня російські війська вдарили ракетами по місту Кривий Ріг.

Теми: Харківобстріл
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