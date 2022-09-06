Росіяни завдали ракетні удари по Кривому Рогу, знову горить нафтобаза
Близько 8-ї ранку 6 вересня російські війська вдарили ракетами по місту Кривий Ріг, через що сталася пожежа на нафтобазі – так само, як напередодні.
Джерело: керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Деталі: О 08:13 Вілкул повідомив: "Ракетні удари по Кривому Рогу".
Оновлення: Резніченко о 09:37 повідомив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу сталася сильна пожежа на нафтобазі.
На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.
Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються.
Криворізький телеканал "Перший міський" теж повідомив, що на місці ракетного удару у Кривому Розі вирує масштабна пожежа.
Вночі по Криворізькому району обстрілів не було.
Повітряну тривогу у вівторок вранці було оголошено по всій Україні. У Дніпропетровській області вона тривала півтори години, з 07:02 до 08:32.
Цьому передувало: Ввечері 5 вересня у Криворізькому районі пролунали вибухи, окупанти завдали два ракетні удари і знищили нафтобазу.