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Росіяни завдали ракетні удари по Кривому Рогу, знову горить нафтобаза

Олена РощінаВівторок, 6 вересня 2022, 08:28
Росіяни завдали ракетні удари по Кривому Рогу, знову горить нафтобаза
У Кривому Розі горить нафтобаза, фото з Telegram Валентина Резніченка

Близько 8-ї ранку 6 вересня російські війська вдарили ракетами по місту Кривий Ріг, через що сталася пожежа на нафтобазі – так само, як напередодні.

Джерело: керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко 

Деталі: О 08:13 Вілкул повідомив: "Ракетні удари по Кривому Рогу".

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Оновлення: Резніченко о 09:37 повідомив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу сталася сильна пожежа на нафтобазі. 

У Кривому Розі після ракетних ударів знову горить нафтобаза, 06.09.22
У Кривому Розі після ракетних ударів знову горить нафтобаза, 06.09.22
Фото з Telegram Валентина Резніченка

На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.

Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються.

ВІДЕО ДНЯ

Криворізький телеканал "Перший міський" теж повідомив, що на місці ракетного удару у Кривому Розі вирує масштабна пожежа.

Вночі по Криворізькому району обстрілів не було.

Повітряну тривогу у вівторок вранці було оголошено по всій Україні. У Дніпропетровській області вона тривала півтори години, з 07:02 до 08:32.

Цьому передувало: Ввечері 5 вересня у Криворізькому районі пролунали вибухи, окупанти завдали два ракетні удари і знищили нафтобазу.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
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