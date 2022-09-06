Росія втратила в Україні понад 25 тисяч військових – Міноборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що в Україні загинуло понад 25 тисяч російських солдатів.

Джерело: CNN

Пряма мова: "За оцінками, станом на 5 вересня загинуло понад 25 000 російських солдатів. Якщо врахувати вбитих, поранених, полонених або, як повідомляється, десятки тисяч дезертирів – понад 80 000 загиблих, поранених та інші категорії".

Деталі: Він додав, що за шість місяців війни проти України Росія "все ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей". Уоллес також відзначив, що РФ "продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу" під час війни, додавши, що ці втрати матимуть тривалий вплив на майбутню боєздатність країни.

Уоллес наголосив, що президент РФ Володимир Путін використовує енергетику як зброю, і британські депутати мають донести цю інформацію до своїх виборців, а країни Європи – об’єднатися.

Нагадаємо: За інформацією Генштабу України, станом на 6 вересня Росія втратила у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців, за останню добу вбито близько 350 російських загарбників.