Синєгубов показав наслідки ранкового удару росіян по Харкову
Голова Харківської області Олег Синєгубов оприлюднив фото зруйнованого у результаті ранкового удару росіян будинку у Харкові, президент Володимир Зеленський заявив, що за кожен удар на окупантів чекатиме відплата.
Джерело: голова ОВА у Telegram, Харківська обласна прокуратура у Facebook, поліція Харківської області у Telegram, президент Володимир Зеленський в Telegram
Пряма мова Синєгубова: "У результаті ранкового ракетного обстрілу центру Харкова російськими окупантами, зафіксовано два прильоти ракет, попередньо з ЗРК С-300.
Одна з ракет влучила у дах 5-поверхового житлового будинку, вщент зруйнувавши три поверхи. Наразі тривають роботи з розбирання завалів. На щастя більшість мешканців цього будинку були відселені".
Деталі: Друга ракета, за словами голови ОВА, влучила у двір адміністративної будівлі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
У поліції повідомили, що в адміністративній будівлі вибиті вікна й двері, пошкоджений фасад.
На місці прильотів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС – вони розбирають завали, вилучають уламки снарядів, фіксують злочини.
У прокуратурі зазначили, що, за попередніми даними, окупанти обстріляли Харків з території Бєлгородської області РФ.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Президент Володимир Зеленський також опублікував фото ранкових ударів росіян по Харкову і Кривому Рогу і пообіцяв, що "за кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання".
Пряма мова Зеленського: "Сховатися не вдасться нікому. А ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати".
Передісторія:
- Вранці 6 вересня у Харкові були "прильоти" по центру міста, в житловому будинку знищені три під'їзди, декількох людей дістали з-під завалів.