Синєгубов показав наслідки ранкового удару росіян по Харкову

Голова Харківської області Олег Синєгубов оприлюднив фото зруйнованого у результаті ранкового удару росіян будинку у Харкові, президент Володимир Зеленський заявив, що за кожен удар на окупантів чекатиме відплата.

Джерело: голова ОВА у Telegram, Харківська обласна прокуратура у Facebook, поліція Харківської області у Telegram, президент Володимир Зеленський в Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У результаті ранкового ракетного обстрілу центру Харкова російськими окупантами, зафіксовано два прильоти ракет, попередньо з ЗРК С-300.



Одна з ракет влучила у дах 5-поверхового житлового будинку, вщент зруйнувавши три поверхи. Наразі тривають роботи з розбирання завалів. На щастя більшість мешканців цього будинку були відселені".

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Фото з telegram Синєгубова

Деталі: Друга ракета, за словами голови ОВА, влучила у двір адміністративної будівлі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Фото з telegram Синєгубова

У поліції повідомили, що в адміністративній будівлі вибиті вікна й двері, пошкоджений фасад.

Фото з telegram Синєгубова

На місці прильотів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС – вони розбирають завали, вилучають уламки снарядів, фіксують злочини.

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Фото з telegram Синєгубова

У прокуратурі зазначили, що, за попередніми даними, окупанти обстріляли Харків з території Бєлгородської області РФ.

Фото з telegram Синєгубова

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Президент Володимир Зеленський також опублікував фото ранкових ударів росіян по Харкову і Кривому Рогу і пообіцяв, що "за кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання".



Пряма мова Зеленського: "Сховатися не вдасться нікому. А ми й далі крок за кроком звільнятимемо нашу українську землю. Нас неможливо зламати".

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