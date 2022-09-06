У центрі окупованого Бердянська підірвали машину колаборанта
Поплічник російських загарбників повідомив, що у центрі окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, російські ЗМІ уточнили, що підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" Артема Бардіна.
Джерело: колаборант, так званий член головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Рогова: "У Бердянську гучно. У центральній частині міста пролунав вибух".
Деталі: Колаборант також опублікував фото стовпа диму у місті.
За словами Рогова, обставини події уточнюються. Подробиці він обіцяв оприлюднити пізніше.
Пособник російських загарбників повідомив, що у центрі окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, російські ЗМІ уточнили, що підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" pic.twitter.com/xKUBIQjMvl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2022
За даними "РИА Новости", у Бердянську підірвали автомобіль, що належить так званому "коменданту міста" Артему Бардіну. Повідомляється, що після цього була перестрілка.
Згодом цю інформацію підтвердив Рогов. За його словами, Бардіна у важкому стані госпіталізували.
Він додав, що від вибуху пошкоджені також три цивільні машини – людей у них не було.
Колаборант також уточнив, що звуки, схожі на стрілянину, які чули жителі Бердянська після вибуху автомобіля, були підривом боєкомплекта в машині.
Рогов звинувачує українських захисників у підриві автомобіля Бардіна.
О 16:50 Рогов повідомив, що у Бердянську пролунав ще один вибух – цього разу в районі Слобідка. За словами колаборанта, на місце виїхали пожежники.
Передісторія:
- Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що в окуповавному місті 6 вересня пролунав потужний вибух і зникло світло та водопостачання.