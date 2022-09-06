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У центрі окупованого Бердянська підірвали машину колаборанта

Ірина БалачукВівторок, 6 вересня 2022, 15:20
У центрі окупованого Бердянська підірвали машину колаборанта
Фото з Telegram Рогова

Поплічник російських загарбників повідомив, що у центрі окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, російські ЗМІ уточнили, що підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" Артема Бардіна.

Джерело: колаборант, так званий член головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Рогова: "У Бердянську гучно. У центральній частині міста пролунав вибух". 

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Деталі: Колаборант також опублікував фото стовпа диму у місті. 

 
Фото з Telegram Рогова 

За словами Рогова, обставини події уточнюються. Подробиці він обіцяв оприлюднити пізніше.

За даними "РИА Новости", у Бердянську підірвали автомобіль, що належить так званому "коменданту міста" Артему Бардіну. Повідомляється, що після цього була перестрілка.  

Згодом цю інформацію підтвердив Рогов. За його словами, Бардіна у важкому стані госпіталізували. 

 
Фото з Telegram Рогова 

Він додав, що від вибуху пошкоджені також три цивільні машини – людей у них не було.

Колаборант також уточнив, що звуки, схожі на стрілянину, які чули жителі Бердянська після вибуху автомобіля, були підривом боєкомплекта в машині.

 
Фото з Telegram Рогова 

Рогов звинувачує українських захисників у підриві автомобіля Бардіна. 

О 16:50 Рогов повідомив, що у Бердянську пролунав ще один вибух – цього разу в районі Слобідка. За словами колаборанта, на місце виїхали пожежники.

Передісторія: 

  • Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що в окуповавному місті 6 вересня пролунав потужний вибух і зникло світло та водопостачання.

Теми: БердянськЗапорізька областьокупаціявибух
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