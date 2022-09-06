У центрі окупованого Бердянська підірвали машину колаборанта

Поплічник російських загарбників повідомив, що у центрі окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, російські ЗМІ уточнили, що підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" Артема Бардіна.

Джерело: колаборант, так званий член головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Рогова: "У Бердянську гучно. У центральній частині міста пролунав вибух".

Деталі: Колаборант також опублікував фото стовпа диму у місті.

Фото з Telegram Рогова

За словами Рогова, обставини події уточнюються. Подробиці він обіцяв оприлюднити пізніше.

Пособник російських загарбників повідомив, що у центрі окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, російські ЗМІ уточнили, що підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" pic.twitter.com/xKUBIQjMvl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2022

За даними "РИА Новости", у Бердянську підірвали автомобіль, що належить так званому "коменданту міста" Артему Бардіну. Повідомляється, що після цього була перестрілка.

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Згодом цю інформацію підтвердив Рогов. За його словами, Бардіна у важкому стані госпіталізували.

Фото з Telegram Рогова

Він додав, що від вибуху пошкоджені також три цивільні машини – людей у них не було.

Колаборант також уточнив, що звуки, схожі на стрілянину, які чули жителі Бердянська після вибуху автомобіля, були підривом боєкомплекта в машині.

Фото з Telegram Рогова

Рогов звинувачує українських захисників у підриві автомобіля Бардіна.

О 16:50 Рогов повідомив, що у Бердянську пролунав ще один вибух – цього разу в районі Слобідка. За словами колаборанта, на місце виїхали пожежники.

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