"Контрбатарейна війна дика. Хоч би вижити": СБУ оприлюднила розмову окупантів

Служба безпеки України оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить, що російська армія шокована натиском ЗСУ та роботою української артилерії.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Під потужним вогнем українських військових окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія і змусила тікати.

І такою втечею закінчується кожна спроба, як свідчить перехоплена розмова двох російських контрактників, зазначає СБУ.

Дослівно окупант: "Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы…

Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим...

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Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому".

Дослівно СБУ: "Ефективність такої "зустрічі" ворогів доведена цифрами: втрати армії РФ в Україні сягають понад 50 тисяч особового складу.

А щоб зберегти своє життя, росіяни можуть зателефонувати на гарячу телефонну лінію 2402 і здатися в полон".