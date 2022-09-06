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Рада заборонила трансляцію своїх засідань на час воєнного стану телеканалом "Рада"

Вівторок, 6 вересня 2022, 18:04
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Верховна Рада прийняла постанову №7739, згідно з якою на час воєнного стану телеканал "Рада" не транслюватиме засідання парламенту, рішення підтримав 241 народний обранець.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Постанову №7739 щодо роботи телеканалу "Рада"... підтримали. Так що засідання ВРУ не транслюватимуть телеканалом "Рада" у прямому ефірі, та сам телеканал і далі буде приймати участь у національному телемарафоні".

Деталі: В пояснювальній записці до постанови говориться, що її прийняття відповідає інтересам національної безпеки.

Автори документу переконані, що реалізація положень документу "забезпечить посилення інформаційної політики держави під час героїчної боротьби українського народу проти російської військової агресії".

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Теми: Верховна Радавійнателебачення
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