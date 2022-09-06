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Законопроєкт про НАБУ, який стурбував G7, зник з порядку денного парламенту

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 21:05

Законопроєкт №7654 щодо змін до закону про Національне антикорупційне бюро, який розкритикували посли G7 та антикорупційні організації, зник з порядку денного Верховної ради.

Про це заявив депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", пише "Європейська правда".

"Як і очікувалось, скандальний законопроект #7654 про спотворення конкурсу НАБУ зник з порядку денного найближчого пленарного засідання. Думаю і взагалі зникне", - написав він у Telegram-каналі.

Видання LIGA.net повідомляє, що співрозмовник в керівництві фракції "Слуга народу" підтвердив інформацію Железняка. "Думаю, що ми відкладемо (законопроєкт, - ред.) назовсім", – сказав він.

6 вересня до Ради внесли законопроєкт №8003, який забороняє брати участь у конкурсі особам, які після введення воєнного стану виїжджали за кордон "в особистих цілях" та перебували там сукупно понад 21 день.

Новий законопроєкт парламент має намір розглянути на цьому тижні, повідомив один із керівників "Слуги народу". При чому документ планується прийняти одразу за основу та в цілому.

Нагадаємо, посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом №7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

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Законопроєкт №7654 підготував депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко. Він сам є фігурантом справи НАБУ після того, як журналісти-розслідувачі минулого року виявили в його матері-пенсіонерки земельні ділянки, маєток, квартиру і автомобіль Tesla.

Проєкт закону підтримали мінімально необхідні 14 із 27 депутатів комітету Ради. 

Проведення прозорого конкурсу на призначення голови НАБУ є однією з вимог Європейського Союзу на шляху до членства України. 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника антикорупційного бюро буде оголошено "найближчим часом".

Читайте також: Шлях до ЄС. Що має зробити Україна, щоби почати переговори про членство.

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Теми: НАБУзаконодавствоВерховна Рада
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