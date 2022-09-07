ЗСУ збили російський Су-25 — ОК "Південь"

Українські військові збили російський Су-25 на півдні.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами".

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Деталі: Підтверджені втрати росіян становлять:

83 військовослужбовці

5 танків

12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С"

3 гармати "Гіацинт-Б"

3 одиниці авто-бронетехніки

3 склади боєприпасів в Голій Пристані Томиній Балці і Снігурівці.

Крім того, в Миколаївському районі збито безпілотник "Орлан-10".