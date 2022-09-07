ЗСУ збили російський Су-25 — ОК "Південь"
Середа, 7 вересня 2022, 01:59
Українські військові збили російський Су-25 на півдні.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами".
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Деталі: Підтверджені втрати росіян становлять:
- 83 військовослужбовці
- 5 танків
- 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С"
- 3 гармати "Гіацинт-Б"
- 3 одиниці авто-бронетехніки
- 3 склади боєприпасів в Голій Пристані Томиній Балці і Снігурівці.
Крім того, в Миколаївському районі збито безпілотник "Орлан-10".