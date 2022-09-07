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ЗСУ збили російський Су-25 — ОК "Південь"

Анастасія КалатурСереда, 7 вересня 2022, 01:59
фото: getty

Українські військові збили російський Су-25 на півдні.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами".

Деталі: Підтверджені втрати росіян становлять:

  • 83 військовослужбовці
  • 5 танків
  • 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С"
  • 3 гармати "Гіацинт-Б"
  • 3 одиниці авто-бронетехніки
  • 3 склади боєприпасів в Голій Пристані Томиній Балці і Снігурівці.

Крім того, в Миколаївському районі збито безпілотник "Орлан-10".

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Теми: війнаРосія
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