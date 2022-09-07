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Росіяни намагалися тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС — Кислиця

Анастасія КалатурСереда, 7 вересня 2022, 04:44
Росіяни намагалися тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС — Кислиця
ФОТО: GETTY

Росіяни намагалися тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС.

Джерело: постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН – ред.)… Єдине, що пояснює цю російську метушню, - це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт".

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Деталі: Кислиця сказав, що коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання РБ, "російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити".

Нагадаємо:

  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилося даними про візит місії на ЗАЕС.
  • Члени місії підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2. Також МАГАТЕ зафіксувало присутність експертної групи "Росатома".

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Теми: ЗАЕСООНРосіяМАГАТЕ
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