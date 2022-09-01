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Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 14:34
Фото ілюстративне з Telegram Енергоатома

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії по обіді 1 вересня прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.

Джерело: НАЕК Енергоатом у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: РИА Новости опублікували відео колони МАГАТЕ, яка заїжджає на територію ЗАЕС.

Що було раніше: Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, перебувала на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту. 

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Теми: МАГАТЕЗАЕСЗапорізька областьокупація
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