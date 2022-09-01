Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС
Четвер, 1 вересня 2022, 14:34
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії по обіді 1 вересня прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
Джерело: НАЕК Енергоатом у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости
Деталі: РИА Новости опублікували відео колони МАГАТЕ, яка заїжджає на територію ЗАЕС.
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Відео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2022
Що було раніше: Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, перебувала на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.
Передісторія:
- Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.
- "Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.
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