Місія Міжнародного агентства з атомної енергії по обіді 1 вересня прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.

Джерело: НАЕК Енергоатом у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: РИА Новости опублікували відео колони МАГАТЕ, яка заїжджає на територію ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Відео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1 September 1, 2022

Що було раніше: Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, перебувала на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.

Передісторія:

Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

"Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.