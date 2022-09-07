Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Politico: Єврокомісія хоче обмежити ціну на російський газ до 50 євро за мегават-годину

Середа, 7 вересня 2022, 05:39
Politico: Єврокомісія хоче обмежити ціну на російський газ до 50 євро за мегават-годину
ФОТО: GETTY

Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні 50 євро за мегават-годину.

Джерело: документи, отримані Politico

Деталі: Зазначається, що такий крок був би авантюрою, і ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість припиненням усіх поставок.

Реклама:

Пропозиції Єврокомісії також включають командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

Politico пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії та податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ціна на газ для європейського ринку для постачання в жовтні коливалася близько 213 євро за мегават-годину. Рік тому вона була близько 29 євро, а два роки тому – близько 15 євро/МВт-год. Вона почала більш помітно зростати восени минулого року, досягнувши максимуму близько 345 євро/МВт-год незабаром після вторгнення російських військ в Україну.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до енергозбереження, конкретний план якого ЄК має представити в середині вересня.

Теми: ЄСгазРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
ЄС
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
Усі новини...
Реклама: