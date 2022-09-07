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Politico: Єврокомісія хоче обмежити ціну на російський газ до 50 євро за мегават-годину

Середа, 7 вересня 2022, 05:39
ФОТО: GETTY

Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні 50 євро за мегават-годину.

Джерело: документи, отримані Politico

Деталі: Зазначається, що такий крок був би авантюрою, і ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість припиненням усіх поставок.

Пропозиції Єврокомісії також включають командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

Politico пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії та податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

Нагадаємо:

  • Ціна на газ для європейського ринку для постачання в жовтні коливалася близько 213 євро за мегават-годину. Рік тому вона була близько 29 євро, а два роки тому – близько 15 євро/МВт-год. Вона почала більш помітно зростати восени минулого року, досягнувши максимуму близько 345 євро/МВт-год незабаром після вторгнення російських військ в Україну.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до енергозбереження, конкретний план якого ЄК має представити в середині вересня.

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Теми: ЄСгазРосія
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