Politico: Єврокомісія хоче обмежити ціну на російський газ до 50 євро за мегават-годину

Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні 50 євро за мегават-годину.

Джерело: документи, отримані Politico

Деталі: Зазначається, що такий крок був би авантюрою, і ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість припиненням усіх поставок.

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Пропозиції Єврокомісії також включають командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

Politico пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії та податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

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