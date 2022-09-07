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Два удари по Харкову й ракета по Змієву – пошкоджено кафе, крамниці, автомийку

Олена РощінаСереда, 7 вересня 2022, 08:50

У ніч на 7 вересня російські війська завдали два ракетних удари по Харкову та ракетний удар по Змієву в Харківській області, а напередодні в Печенігах поранено двох людей. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова Синєгубова: "Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих.

Сьогодні близько 4 години ранку зафіксували 1 ракетний удар у м. Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: Вночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що о пів на першу ночі був ракетний удар по Немишлянському району Харкова. Синєгубов повідомляв, що "є пошкодження інфраструктури". 

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

6 вересня внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення двоє людей – 45-річний чоловік та 17 річний хлопець.

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У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих – легкий та середній.  

Пряма мова Синєгубова: "На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових, ЗСУ завдають ударів у відповідь.

Внаслідок успішних дій наших захисників, в тимчасово окупованій Олександрівці великих втрат зазнали окупанти з приватних воєнних компаній". 

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Теми: ХарківХарківська областьвійна
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