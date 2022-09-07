ЗСУ знищили за добу 460 окупантів, кількість вбитих сягнула 50 610 військових РФ – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 російських загарбників, а з початку агресії кількість вбитих окупантів досягла 50 610 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали: