Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знищили за добу 460 окупантів, кількість вбитих сягнула 50 610 військових РФ – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 7 вересня 2022, 09:08
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 російських загарбників, а з початку агресії кількість вбитих окупантів досягла 50 610 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 50 610 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2097 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,
  • артилерійських систем – 1194 (+15) од,
  • РСЗВ – 300 (+4) од,
  • засобів ППО - 156 (+0) од,
  • літаків– 237 (+1) од,
  • гелікоптерів – 208 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
  • крилатих ракет - 214 (+5),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3320  (+15) од,
  • спеціальної техніки - 109 (+0).

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоРНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії

Відсутні частини тіла та сліди катувань: РФ повернула тіло британця Пола Юрі

Зеленський призначив нових керівників СБУ у кількох областях

Скандальна ДТП з Трухіним: нардепу вручили підозру в хабарі

Ердоган звинуватив Захід у провокуванні РФ і заявив, що Україні поставляють брухт, а не зброю

БЕБ каже, що група олігарха не сплатила податків на 100 мільйонів. За даними ЕП – це Фірташ

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
У Краматорську на світанку "прилетіло" в медзаклад, почалася пожежа
В Борисполі займання на підприємстві біля залізничного вокзалу, мер каже, це не "прильот"
Прем’єрка Естонії: Росію треба загнати назад у її кордони, іншого виходу немає
Останні новини
23:12
Економічні новини 7 вересня: Путін шукає причини підірвати "зернову угоду"
23:05
Зеленський позбавив громадянства 4 контрабандистів: мають російські і румунські паспорти
22:40
фотоНові iPhone 14 від Apple: Pro версія позбулася "чубчика"
22:37
відеоРНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії
22:35
Є хороші новини з Харківщини, але поки не час називати відвойовані населені пункти – Зеленський
22:29
В Кременчуці і Запоріжжі працювала ППО, в окупованому Мелітополі чути вибухи
22:16
Хто і як повертає із фронту додому полеглих захисників України: пояснення
22:09
Французький генерал: Україна може звільнити Херсон до зими
22:07
Кулеба спростував заяву Путіна, що майже все українське зерно вивозиться на Захід
21:46
Apple презентувала нові Apple Watch Series 8, годинник Ultra та друге покоління SE
Усі новини...