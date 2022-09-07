У Краматорську на світанку "прилетіло" в медзаклад, почалася пожежа
Російські війська минулої ночі активно обстрілювали Краматорський район Донецької області, у Краматорську влучили в медичний заклад.
Джерело: оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 7 вересня від голови ОВА Павла Кириленка і Краматорська міська рада
Пряма мова: "Найбільш активні обстріли росіяни вели у Краматорському районі: постраждали Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка.
Краматорськ потрапив під обстріл вдосвіта – росіяни влучили у медичний заклад, там зайнялася пожежа".
Деталі: У Краматорську пошкоджено психіатричну лікарню, уточнили згодом у міськраді.
У Слов'янську близько четвертої ранку росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили у багатоповерхівку. Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку.
У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор – зруйнували літню кухню.
Також ніч минула неспокійно в кількох громадах Бахмутського району.
У Соледарській громаді зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці; гучно було в Одрадівці Світлодарської громади.
Крім того, вночі росіяни обстріляли Іванівку у Гродівській ТГ.
Обсяги руйнувань та інформацію щодо постраждалих уточнюються.
За даними Кириленка, за 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення.