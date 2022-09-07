У Краматорську на світанку "прилетіло" в медзаклад, почалася пожежа

Пожежа після обстрілу, фото з Telegram Павла Кириленка

Російські війська минулої ночі активно обстрілювали Краматорський район Донецької області, у Краматорську влучили в медичний заклад.

Джерело: оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 7 вересня від голови ОВА Павла Кириленка і Краматорська міська рада

Пряма мова: "Найбільш активні обстріли росіяни вели у Краматорському районі: постраждали Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка.

Краматорськ потрапив під обстріл вдосвіта – росіяни влучили у медичний заклад, там зайнялася пожежа".

Деталі: У Краматорську пошкоджено психіатричну лікарню, уточнили згодом у міськраді.

У Слов'янську близько четвертої ранку росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили у багатоповерхівку. Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку.

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У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор – зруйнували літню кухню.

Також ніч минула неспокійно в кількох громадах Бахмутського району.

У Соледарській громаді зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці; гучно було в Одрадівці Світлодарської громади.

Крім того, вночі росіяни обстріляли Іванівку у Гродівській ТГ.

Обсяги руйнувань та інформацію щодо постраждалих уточнюються.

За даними Кириленка, за 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення.