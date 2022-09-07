Миколаїв не обстрілювали лише 27 днів за час повномасштабної війни – Кім
З 195 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія не обстрілювала Миколаїв лише 27 днів.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в ефірі телеканалу "FREEДОМ"
Пряма мова: "За всі 195 днів війни Миколаїв не обстрілювали 27 днів (з сьогоднішнім днем), і чотири з цих днів були за останні 10 днів. Дійсно, стало тихіше".
Деталі: На думку Кіма, зменшення кількості обстрілів пов’язано зі знищенням складів з боєприпасами росіян, де були, зокрема, й ракети С-300, які призначалися для Миколаєва
Він наголосив, що зараз у росіян немає ні технічних, ні фізичних можливостей наступати на Миколаїв. Однак це не означає, що хтось з їх керівництва не дасть команду наступати: "Вони можуть сказати своїй армії, йдіть і помріть під Миколаєвом".
Нагадаємо:
- В ніч проти 4 вересня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу ракетами С-300.
- В кінці серпня російські окупанти також обстріляли Миколаїв ракетами С-300.