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Миколаїв не обстрілювали лише 27 днів за час повномасштабної війни – Кім

"Українська правда"Середа, 7 вересня 2022, 13:28
Наслідки обстрілів Миколаєва 12 липня, фото ДСНС

З 195 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія не обстрілювала Миколаїв лише 27 днів.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в ефірі телеканалу "FREEДОМ"

Пряма мова: "За всі 195 днів війни Миколаїв не обстрілювали 27 днів (з сьогоднішнім днем), і чотири з цих днів були за останні 10 днів. Дійсно, стало тихіше".

Деталі: На думку Кіма, зменшення кількості обстрілів пов’язано зі знищенням складів з боєприпасами росіян, де були, зокрема, й ракети С-300, які призначалися для Миколаєва

Він наголосив, що зараз у росіян немає ні технічних, ні фізичних можливостей наступати на Миколаїв. Однак це не означає, що хтось з їх керівництва не дасть команду наступати: "Вони можуть сказати своїй армії, йдіть і помріть під Миколаєвом".

Нагадаємо: 

  • В ніч проти 4 вересня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу ракетами С-300. 
  • В кінці серпня російські окупанти також обстріляли Миколаїв ракетами С-300.

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Теми: МиколаїввійнаМиколаївська область
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