Регіони: росіяни вночі обстріляли Миколаїв з С-300, на Луганщині тривають бої

Вночі на 21 серпня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300, постраждалих немає.

Джерело: звіти глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

По Одещині вночі завдано ракетного удару. З акваторії Чорного моря ворог випустив 5 ракет типу "Калібр", дві — збито над морем силами протиповітряної оборони. Три ракети поцілили в одне з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище та відкриті поверхні, без подальшого горіння. Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Чернігівська область: два обстріли за минулу добу, Новгород-Сіверський район, з них один — вночі, попередньо із мінометів. Без жертв та руйнувань.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв два райони - Нікопольський та Криворізький. У Нікопольському — без постраждалих. У Нікополі один будинок зруйнований, 19 пошкоджені. Також пошкоджена школа і лінія електропередач. Без світла понад 3 000 людей.

У Марганці пошкоджена лінія електропередач, без електрики 2 200 абонентів. У Мирівській громаді — руйнування 5 будинків. У Криворізькому районі ворог обстріляв Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань.

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Харківщина: вночі — обстріли Харківського району області. Потрапляння на відкриту територію, територію одного з університетів (зруйнована прибудова господарчої будівлі), в приватний сектор. Постраждали дві людини.

Луганщина: за минулу добу нашими бійцями на Бахмутському напрямку відбито 13 атак росіян. Біля шістьох населених пунктів ворог застосовував авіацію. Сім разів упродовж ночі ствольна та реактивна артилерія противника намагалася витиснути українських військових із захисних редутів. Двічі по населених пунктах окупанти били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки.

Ворог атакував із різних боків, подекуди – по два рази на день, але повсюди вимушений був відступити. Ще на двох ділянках бої тривають. Триває насильницька мобілізація населення нещодавно окупованих територій.

Донеччина: за добу — 4 загиблих, 2 поранених. Зранку — масований артобстріл старої і центральної частин Авдіївки. Вночі — обстріли населених пунктів Отрадівка, Бахмутка, Жованка, ст. Майорск, Кодема, Піски-2.

За добу з артилерії, РСЗО обстріляні Авдіївка, с. Георгіївка, с. Карлівка, с. Новопокровське, с. Парасковіївка. Пошкоджено Авдіївський коксохімічний завод, житловий сектор (4 житлових будинки), лінії електропередач. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація триває.

Миколаївщина: сьогодні вночі зазнало обстрілу місто Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється. Також вночі були обстріли с. Широке. Влучання були переважно по городах. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Внаслідок вчорашнього удару ракетою по п’ятиповерховому житловому будинку у м. Вознесенськ поранення отримали 14 людей, серед яких троє дітей. Наразі в лікарнях перебувають троє дорослих та двоє дітей. Також пошкоджено близько п'яти одноповерхових будинків.

Херсонщина: минула доба на території області ознаменувалася гучними вибухами, запусками ракет та артобстрілами. Також жителі Генічеського та Бериславського районів повідомляли про польоти російських винищувачів зі сторони Криму.

Сьогодні, 21 серпня, у Херсоні росіяни будуть проводити заходи до дня прапора Росіі. На концертну програму обіцяють приїзд "зірок" РФ. Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. Майже тиждень на Херсонщині працюють телефони гарячої лінії Херсонської обласної військової адміністрації.

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