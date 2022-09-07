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Військовий облік для жінок відклали на рік – Маляр

Станіслав ПогоріловСереда, 7 вересня 2022, 14:18
Ганна Маляр, фото: Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування на рік, до 1 жовтня 2023 року, взяття жінок на військовий облік.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Пряма мова Маляр: "Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков".

Деталі: Тому, за словами Маляр, жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

Вона нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом. Наразі в парламенті доопрацьовуються зміни до нього, щоб закріпити норму про добровільну постановку на облік, а наказ дає час законодавцям підготувати нормативний акт.

Дізнатись більше: Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться 1 жовтня?

Що було раніше: 5 вересня Маляр заявила, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік, ЗСУ потребують лише деяких спеціальностей.

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Теми: військовий облікМіноборонивійна
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