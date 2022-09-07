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Росіянам в Криму краще повернутися "туди, звідки понаїхали" – Ташева

"Українська правда"Середа, 7 вересня 2022, 14:37
Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева на брифінгу 7 вересня

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева порадила росіянам в окупованому Криму якнайшвидше повертатися назад до Росії. 

Джерело: Ташева на брифінгу 7 вересня 

Пряма мова: "Окремо звертаємося до громадян Росії, які незаконно приїхали до України і перебувають в окупованому Криму. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але вже зараз ми просимо вас вирушати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали".

Деталі: Ташева звернулася до українців в окупованому Криму, закликавши вже зараз подбати про базові заходи безпеки та переїхати від військових об'єктів якнайдалі. 

Вона наголосила, що виїзд з Криму через територію РФ і треті країни не вважатиметься адміністративним правопорушенням, оскільки здійснений в умовах крайньої потреби. 

Пряма мова: "Окремо хочу сказати представникам незначної групи осіб з-поміж кримських татар – "саткъынам", або ж запроданцям: ви обов’язково відповідатимете згідно з українським законодавством, але ключове, що вже є, – вам дали оцінку самі киримли".

Нагадаємо: Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав жителів окупованих Росією територій, у тому числі Криму, підготуватися до деокупації України: облаштувати укриття, запастися водою та зарядити повербанки.

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Теми: Крим
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