В ОП закликали жителів окупованих територій підготуватися до деокупації

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав жителів окупованих Росією територій підготуватися до деокупації України: облаштувати укриття, запастися водою та зарядити повербанки.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити повербанки".

Нагадаємо:

Тиждень тому українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня, закликали терміново евакуюватися, адже "розвитой подій потужний та динамічний".

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просила мешканці Херсонщини евакуюватися, оскільки наближається "важка зима".