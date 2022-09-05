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В ОП закликали жителів окупованих територій підготуватися до деокупації

"Українська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 16:18
В ОП закликали жителів окупованих територій підготуватися до деокупації
Ілюстративне фото з соцмереж Міноборони

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав жителів окупованих Росією територій підготуватися до деокупації України: облаштувати укриття, запастися водою та зарядити повербанки.

Джерело: Подоляк у Twitter 

Пряма мова: "Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити повербанки".

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Нагадаємо: 

  • Тиждень тому українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня, закликали терміново евакуюватися, адже "розвитой подій потужний та динамічний".
  • Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просила мешканці Херсонщини евакуюватися, оскільки наближається "важка зима". 

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьКримОфіс президента
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