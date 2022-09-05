В ОП закликали жителів окупованих територій підготуватися до деокупації

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав жителів окупованих Росією територій підготуватися до деокупації України: облаштувати укриття, запастися водою та зарядити повербанки.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити повербанки".

Реклама:

Нагадаємо: