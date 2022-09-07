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ЗСУ потопили баржу з росіянами на Херсонщині – ОК "Південь"

"Українська правда"Середа, 7 вересня 2022, 15:20
ЗСУ потопили баржу з росіянами на Херсонщині – ОК Південь
Гола Пристань на Херсонщині, скрін з мапи

Збройні сили України знищили баржу з росіянами та технікою ворога на Херсонщині, ремонт Каховського моста неможливий через вогневий контроль з боку українських захисників. 

Джерело: Оперативне командування "Південь" в Facebook 

Дослівно: "При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи". 

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Деталі: В ОК "Південь" додали, що ЗСУ також ліквідували 30 окупантів та 2 бойові машині піхоти. В Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян. 

Нагадаємо: Раніше в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

Теми: Херсонська областьвійна
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