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Мости на Херсонщині непроїзні, знищено три понтонні переправи ворога - сили оборони Півдня

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 вересня 2022, 14:44
Супутниковий знімок Каховського мосту. Фото: twitter.com/COUPSURE

Усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 5 вересня

Деталі: Речницю пропросили пояснити слова "тримати під вогневим контролем". Гуменюк зазначила, що військова лексика вже міцно увійшла в лексикон українців, оскільки воєнний стан триває вже понад пів року.

Пряма мова: "Ми тримаємо під вогневим контролем, тому що не є руйнівниками, не знищуємо нашу інфраструктуру, але не надаємо ворогу можливості використовувати її в своїх інтересах.

Тобто ті ураження, які було завдано по об’єктах, достатньо красномовні, щоб ці об’єкти не використовувались. Але окупанти продовжують це робити, незважаючи на те, що це пов’язано з ризиком для життя. Вони продовжують спроби переправляти на межі ризику важку техніку і боєприпаси. Наслідком чого і стало руйнування певних секцій (Каховського мосту), оскільки вони не витримали цього навантаження.

На даний момент всі ці артерії є непроїзними абсолютно, саме тому вони (росіяни -ред.) налаштовують альтернативні шляхи (поромні, понтонні та баржові переправи). Ми і їх теж тримаємо під вогневим контролем. Вже три понтонні переправи знищено".

Що передувало: За даними оперативного угруповання військ "Каховка", на Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.

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Теми: Херсонська областьвійна
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