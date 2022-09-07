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Морпіхи знищили російську гаубицю "Мста-С" та 7 окупантів

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 15:44
Скриншот з відео

Українські морські піхотинці 6 вересня знищили самохідну російську гаубицю "Мста-С" та 7 загарбників.

Джерело: Військово-Морські сили Збройних сил України у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються".

Деталі: Повідомляється, що 6 вересня морпіхи мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту на Донецькому та Херсонському напрямках.

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