Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Морпіхи знищили російську гаубицю "Мста-С" та 7 окупантів

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 15:44
Морпіхи знищили російську гаубицю Мста-С та 7 окупантів
Скриншот з відео

Українські морські піхотинці 6 вересня знищили самохідну російську гаубицю "Мста-С" та 7 загарбників.

Джерело: Військово-Морські сили Збройних сил України у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що 6 вересня морпіхи мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту на Донецькому та Херсонському напрямках.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї
Останні новини
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
Усі новини...
Реклама: