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Відсутні частини тіла та сліди катувань: РФ повернула тіло британця Пола Юрі

Євген КізіловСереда, 7 вересня 2022, 20:46
Пол Юрі, фото з Telegram Лубінця

Після більше ніж 1,5 місяці перемовин Росія повернула тіло британського волонтера Пола Юрі. Розповіді росіян, що він помер внаслідок хвороби, виявились брехнею. Чоловіка закатували.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "В липні ми бачили заяви російських пропагандистів про загибель Пола Юрі "внаслідок хвороби і стресу", а сьогодні 7 вересня отримали понівечене тіло.

Остаточно причину смерті Пола Юрі підтвердить судмедекспертиза, в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні.

Як Омбудсман я вже сьогодні я можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається".

Деталі: Лубінець наголосив, що вбивство волонтера Юрі через катування – це воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. "Доказом в трибуналі для Путіна", - підкреслив омбудсман.

Що передувало: У липні бойовики з окупованої Донеччини повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через "хвороби та стрес", запевнивши, що британцю надавали медичну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні співзасновник Presidium Network Домінік Бірн повідомив, що двох громадян Великої Британії Пола Юрі та Ділана Гілі викрали на тимчасово окупованій території Запорізької області.

На початку травня на російському телебаченні показали відео з Юрі, на якому він під тиском казав потрібні їм речі.

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Теми: Велика БританіявійнажертвиДонецька область
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