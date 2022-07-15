Британець Пол Юрі помер у полоні окупантів на Донеччині

В Інтернаціональному легіоні оборони України підтвердили інформацію про смерть співробітника гуманітарної організації Presidium Network, громадянина Великої Британії Пола Юрі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Інтернаціонального легіону

Дослівно: "Ми засмучені звісткою про смерть містера Юрі. Хочемо уточнити, що він не був в Інтернаціональному легіоні. Він не воював в Україні. Він був співробітником гуманітарної організації, як підтвердила Presidium Network, некомерційна організація, в якій працював містер Юрі".

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Деталі: В Інтернаціональному легіоні зазначили, що оскільки Юрі не був легіонером, додаткову інформацію надати не можуть.

Раніше бойовики так званої "ДНР" повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через "діагнози й стрес", запевнивши, що британцю надавали медичну допомогу.

У квітні співзасновник та головний операційний директор Presidium Network Домінік Бірн повідомив про те, що двох громадян Великої Британії, Пола Юрі та Ділана Гілі, викрали на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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На початку травня на російському телебаченні було показано відео з Юрі. На записі британець у наручниках казав, що сфотографував підірваний міст, "щоб продемонструвати докази того, що засоби масової інформації в Англії брешуть". Він також казав, що раніше був в Іраку, Афганістані та Лівії.

Мати Юрі сказала Бі-бі-сі, що на відео її син, але поводиться він неприродно. Вона вважала, що на нього чинять тиск.

Жінка також непокоїлася за здоров'я сина, оскільки у Пола Юрі діабет І типу і йому потрібний інсулін.