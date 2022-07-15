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Британець Пол Юрі помер у полоні окупантів на Донеччині

П'ятниця, 15 липня 2022, 15:33
Paul Ury, фото з svoboda.org

В Інтернаціональному легіоні оборони України підтвердили інформацію про смерть співробітника гуманітарної організації Presidium Network, громадянина Великої Британії Пола Юрі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Інтернаціонального легіону

Дослівно: "Ми засмучені звісткою про смерть містера Юрі. Хочемо уточнити, що він не був в Інтернаціональному легіоні. Він не воював в Україні. Він був співробітником гуманітарної організації, як підтвердила Presidium Network, некомерційна організація, в якій працював містер Юрі".

Деталі: В Інтернаціональному легіоні зазначили, що оскільки Юрі не був легіонером, додаткову інформацію надати не можуть.

Раніше бойовики так званої "ДНР" повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через "діагнози й стрес", запевнивши, що британцю надавали медичну допомогу.

У квітні співзасновник та головний операційний директор Presidium Network Домінік Бірн повідомив про те, що двох громадян Великої Британії, Пола Юрі та Ділана Гілі, викрали на тимчасово окупованій території Запорізької області.

На початку травня на російському телебаченні було показано відео з Юрі. На записі британець у наручниках казав, що сфотографував підірваний міст, "щоб продемонструвати докази того, що засоби масової інформації в Англії брешуть". Він також казав, що раніше був в Іраку, Афганістані та Лівії.

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Мати Юрі сказала Бі-бі-сі, що на відео її син, але поводиться він неприродно. Вона вважала, що на нього чинять тиск.

Жінка також непокоїлася за здоров'я силна, оскільки у Пола Юрі діабет І типу і йому потрібний інсулін. 

Теми: полоненіДонбасВелика Британія
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