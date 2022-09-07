В окупованому Мелітополі підірвали штаб "єдіной Росії", де готувались до псевдореферендуму

В окупованому Мелітополі знищили штаб колаборантської організації "Мы вместе с Россией" - осередок "Єдіной Росії" в окупації.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, пропагандистські російські видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі - це мінус черговий штаб "Єдіной Росії" у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти".

Деталі: Пропагандисти і колаборанти підтвердили вибух і заявили, що "дані про постраждалих уточнюються".

Раніше Федоров повідомляв, що в окупованому місті чують вибухи.

Нагадаємо:

31 серпня в окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией".