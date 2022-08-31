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В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантів

Мазуренко Альона Середа, 31 серпня 2022, 11:52
фото: Стратком

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що в окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией".

Джерело: СтратКом ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдо референдуму сьогодні зранку щось вибухнуло.

Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок".

 

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Теми: Бердянськокупаціявійнавибух
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