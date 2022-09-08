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Аналітики ISW повідомили, скільки території відвоювали ЗСУ на Харківщині

Ольга Глущенко Четвер, 8 вересня 2022, 06:35
Аналітики ISW повідомили, скільки території відвоювали ЗСУ на Харківщині
українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські військові, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма, просунулися як мінімум на 20 км і здобули 400 квадратних кілометрів на Харківщині.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують передислокацію російських сил на південний напрямок, аби провести ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

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Українські сили, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, здобувши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

Операції ЗСУ, що тривають у Херсонській області, змусили російські війська зосередитися на півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

В інституті вважають малоймовірним, що контрнаступ і спроби відволікти російські сили на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області.

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Крім того, ISW, посилаючись на українські та російські джерела, повідомляє про активність вздовж двох основних напрямків у Херсонській області 7 вересня: на півночі Херсонської області на південь від кордону з Дніпропетровською областю та на заході Херсонської області вздовж кордону з Миколаївською областю.

 

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські війська вміло використовують передислокацію сил Росії з району Ізюм-Харків, щоб повернути територію та загрожувати російським наземним лініям зв’язку.
  • Президент Росії Володимир Путін намагався спростувати доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по матеріально-технічних вузлах РФ, зосередженню живої сили і техніки, транспортних мережах, пунктах управління в Херсонській області.
  • Російські війська здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на північний схід від Сіверська, на південь і північний схід від Бахмута і на північний захід від міста Донецьк.
 
  • Станом на 6-7 вересня українські війська взяли під контроль 400 квадратних кілометрів території на північний захід від Ізюма в рамках високоефективної контрнаступальної операції на південному сході Харківської області.
  • Російська окупаційна влада оголосила 4 листопада можливою датою проведення так званих "референдумів" про анексію на окупованих територіях України.
 

Теми: війнаХарківська областьЗбройні сили
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