Аналітики ISW повідомили, скільки території відвоювали ЗСУ на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські військові, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма, просунулися як мінімум на 20 км і здобули 400 квадратних кілометрів на Харківщині.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують передислокацію російських сил на південний напрямок, аби провести ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

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Українські сили, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, здобувши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

Операції ЗСУ, що тривають у Херсонській області, змусили російські війська зосередитися на півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

В інституті вважають малоймовірним, що контрнаступ і спроби відволікти російські сили на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області.

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Крім того, ISW, посилаючись на українські та російські джерела, повідомляє про активність вздовж двох основних напрямків у Херсонській області 7 вересня: на півночі Херсонської області на південь від кордону з Дніпропетровською областю та на заході Херсонської області вздовж кордону з Миколаївською областю.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Українські війська вміло використовують передислокацію сил Росії з району Ізюм-Харків, щоб повернути територію та загрожувати російським наземним лініям зв’язку.

Президент Росії Володимир Путін намагався спростувати доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Українські війська продовжували завдавати ударів по матеріально-технічних вузлах РФ, зосередженню живої сили і техніки, транспортних мережах, пунктах управління в Херсонській області.

Російські війська здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на північний схід від Сіверська, на південь і північний схід від Бахмута і на північний захід від міста Донецьк.