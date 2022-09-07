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Є хороші новини з Харківщини, але поки не час називати відвойовані населені пункти – Зеленський

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 22:35
фото Twitter Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники мають хороші новини у Харківській області, проте зараз іще не час відкрито називати відвойовані населені пункти. 

Джерело: відеозвернення Зеленського наприкінці 196-го дня вторгнення

Пряма мова: "Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття.

Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор, але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

Також дякую 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції".

Нагадаємо: 

  • В неділю 4 вересня стало відомо, що українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.
  • 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.
  • 6 вересня стало відомо, що українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. 

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Теми: Харківська областьЗбройні силиЗеленськийвійна
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