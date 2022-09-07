Є хороші новини з Харківщини, але поки не час називати відвойовані населені пункти – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники мають хороші новини у Харківській області, проте зараз іще не час відкрито називати відвойовані населені пункти.

Джерело: відеозвернення Зеленського наприкінці 196-го дня вторгнення

Пряма мова: "Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття.

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Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор, але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

Також дякую 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції".

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