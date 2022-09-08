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По Харкову завдали 5 ракетних ударів за добу, в області постраждали 8 цивільних

Олена РощінаЧетвер, 8 вересня 2022, 08:18

Російські війська за минулу добу завдали п’ять ракетних ударів по місту Харків, пошкодили об‘єкт критичної інфраструктури та виробничі приміщення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.

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Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо – знову застосували ракети комплексу С-300. 

Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає". 

Деталі: В області завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. 

ВІДЕО ДНЯ

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали двоє жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі. 

Крім того, протягом доби медики госпіталізували двох людей у Чугуївському районі, ще одного – в Харківському, трьох – в Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих – середній. 

Пряма мова: "Військові Збройних Сил України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне,  Барвінківської громади. На всіх напрямках ЗСУ тримають позиції".

Теми: ХарківХарківська областьвійнаобстріл
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