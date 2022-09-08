Українські жінки вільні у виїзді з країни, навіть військовозобов'язані – ДПСУ

Жодних обмежень щодо виїзду українських жінок за кордон, повязаних з воєнним станом, наразі не існує.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Через імовірність запровадження обов'язкового військового обліку для жінок певних спеціальностей лунало багато припущень щодо заборони на виїзд з України для військововзобов'язаних жінок. Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок на рік. ДПСУ пояснює "Українській правді", що наразі ніяких перешкод для виїзду українок за кордон немає.

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Підставою для заборони виїзду може бути лише відповідне судове рішення або рішення інших уповноважених державних органів щодо заборони виїзду з країни.

Пряма мова: "Дуже багато інформації в публічній площині лунало про можливе обмеження у виїзді жінок через взяття їх на військовий облік. Навіть називалися конкретні дати, зокрема, 1 жовтня.

Відзначу, що це лише чутки і припущення. В даному випадку мова більше йде про затвердження переліку професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік. Такі обліки діяли і раніше. Зазначу, що і з початку повномасштабної війни і зараз не розглядалося і не піднімалося питання обмеження у виїзді жінок.

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В той же час додам, що обмеження на виїзд у зв’язку з воєнним станом залишаються практично такими ж як і були до цього. Вони стосуються чоловіків українців у віці 18-60, за винятком окремих визначених категорій. Останні зміни стосуються лише надання можливості виїзду морякам. Така нова категорія була визначена урядом і рішення набуло чинності 6 вересня".

Деталі: Стосовно обмежень відносно чоловіків Демченко повідомив, що прикордонники щоденно відмовляють у пропуску через кордон на виїзд близько 200 особам, які підпадають під обмеження.

При цьому чоловіки, які за віком підлягають призову під час мобілізації, спричинили значне зростання спроб незаконного перетину кордону, додає речник ДПСУ.

Зокрема з 24 лютого правоохоронці виявили більше 2800 громадян, які намагались виїхати з України за підробленими документами, а за спробу порушення державного кордону поза пунктами пропусків було затримано 5600 порушників.

За словами речника Держприкордонслужби, досить часто дії, до яких вдаються військовозобов’язані, окрім адміністративної відповідальності, підлягають кримінальному покаранню.

Найчастіші з них – ухиляння від призову, підробка документів чи спроба підкупу прикордонників. Карна відповідальність передбачена і організаторам та пособникам незаконного переправляння осіб через державний кордон.

Стосовно загального пасажиропотоку через кордон Демченко зазначив, що за останні три дні він знизився і тримається на рівні 90 тисяч осіб на добу.