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Окупанти обстріляли Харків з РСЗВ, 2 людей загинуло

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 вересня 2022, 11:00
Фото: Telegram Синєгубова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти зранку вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню, 2 людей загинуло, 5 було поранено.

Джерело: Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Обстріл Немишлянського району. Попередньо із РСЗВ".

 

Деталі: За його словами, зараз уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнувань.

Пізніше Терехов додав, що під вогнем окупантів опинився і Індустріальний район Попередньо два "прильоти". Один в адміністративний будинок. По іншому інформація уточнюється.

 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів Індустріального району є загиблі та поранені.

 

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань".

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Що було раніше: Російські війська за минулу добу завдали п’ять ракетних ударів по Харкову, пошкодили об‘єкт критичної інфраструктури та виробничі приміщення.

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Теми: Харківвійна
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