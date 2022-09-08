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В Росії заявили, що вивезуть людей з окупованого Куп’янська

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 10:40
Куп'янськ на Харківщині, cкрін з мапи

"Влада" захопленої Росією частини Харківщини оголосила, що вивезе дітей та жінок з району окупованого Куп’янська. 

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву так званого "голови військово-цивільної адміністрації" Віталія Ганчева

Деталі: За словами окупанта, Куп’янський та Ізюмський райони Харківщини перебувать під постійними обстрілами, тому щонайменше з Куп’янська вивезуть жінок та дітей. Він не уточнив, куди планують відправити українців. 

Нагадаємо: Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма. Зокрема, українські захисники просунулися щонайменше на 20 км і повернули 400 квадратних кілометрів на Харківщині.

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Теми: Харківська областьРосіяевакуація
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