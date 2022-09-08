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У Запоріжжі й на Полтавщині вночі спрацювала система ППО – звіт ОВА

Олена РощінаЧетвер, 8 вересня 2022, 10:51
У Запоріжжі й на Полтавщині вночі спрацювала система ППО – звіт ОВА
Результат обстрілу на Донеччині, фото з Telegram Павла Кириленка

У ніч на 8 вересня в Запоріжжі та у Кременчуцькому районі Полтавської області  спрацювала система протиповітряної оборони, на Херсонщині тривають активні бойові дії.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій (ОВА) станом на 08:00 четверга 8 вересня

Деталі: Також тривають бої у Луганській області, росіяни обстрілюють Донецьку, Харківську, Дніпропетровську й Миколаївську області. 

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Запорізька область: У Запоріжжі вночі був "прильот", спрацювала система ППО. Жертв та руйнувань, за попередніми даними, немає.

Внаслідок обстрілів "Градом" с. Мала Токмачка Пологівського району в середу 5 людей були важко поранені, троє людей загинули.

Полтавська область: ввечері 7 вересня, близько 22:00, в Кременчуцькому районі області спрацювало ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Харківська область: за минулу добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Попередньо – росіяни знову застосували ракети комплексу С-300. 

Пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цей час постраждалих немає. 

По області росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. 

Вночі від ударів окупантів постраждали дві людини у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Крім того, протягом доби медики ушпиталили 2 людей у Чугуївському районі, 3 – в Ізюмському, серед них дитина 2 років, 1 – в Харківському.

Луганська область: на Бахмутському напрямку минулої доби  ворог намагався декілька разів прорвати оборону. За ніч по позиціях захисників Луганщини здійснено 13 артобстрілів та 4 мінометних. Один раз окупанти застосовували РСЗВ.

Донецька область: вночі – обстріл Бахмуту (поранено двох співробітників ДСНС, пошкоджено адмінбудівлю ДСНС і палац культури у центрі міста), Курахового (зруйновано приватний будинок). 

За минулу добу – обстріли з РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії: Бахмут, Авдіївка, Курахове, с. Водяне, с. Галицинівка, с. Карлівка, с. Ласточкине. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 2 гаражних бокси, 2 автомобіля, 2 приміщення ДТЕК "Курахівська ТЕС".

За добу по області 7 загиблих, 2 поранених

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Дніпропетровська область: під ворожим вогнем опинився Нікопольський район. Росіяни обстріляли його чотири рази за ніч. 

У Нікополі пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди, панелі сонячної електростанції та приміщення гімназії. 

У Марганецькій громаді пошкоджене підприємство. Масштаби руйнувань у громаді з’ясовуються. 

Попередньо, всюди без постраждалих.

Миколаївська область: за минулу добу під ворожими обстрілами була Куцурубська громада (пожежа сухої трави на відкритій території), Первомайська громада (внаслідок обстрілів понад п‘ять житлових будинків частково зруйновано, пошкоджені прибудинкові будівлі). Постраждалих немає. 

7 вересня також обстріли  с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспскладах, у будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби під обстрілами опинилися прилеглі території смт Березнегувате, сіл Висунськ, Семенівка, Червоний Яр. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонська область: ситуація на Херсонщині залишається складною, тривають активні бойові дії. 

7 вересня вдень та вночі неодноразова лунала повітряна тривога. Деокуповані населені пункти знаходяться під постійними ворожими обстрілами.

"При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Також вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи", – зазначає ОВА.

УП, доповнено
Теми: ППОЗапоріжжяПолтавська областьвійна
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