Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Партизани з Мелітополя координуються з ЗСУ і показують гарний результат – мер

Ірина БалачукЧетвер, 8 вересня 2022, 11:03
Мер Мелітополя Іван Федоров. Скриншот з відео УП

Партизанський рух в окупованому Мелітополі співпрацює зі Збройними силами, тому робота спротиву у місті має гарні результати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: За словами міського голови, спротив у Мелітополі розпочався із загального молебню у центі міста, коли пастори протестантських церков виходили на центральну площу і молилися за Україну. 

Ці молебні припинилися лише у червні, коли їх почали розганяти. Після цього у місті виник партизанський рух, як реакція на те, що людям заборонили збиратися на вулиці. 

Пряма мова Федорова: "Але внутрішні амбіції ж нікуди не поділися. Люди захотіли робити щось, що поверне їхнє місто до складу України якомога швидше, тому вони почали координуватися. 

Координуватися із силовими структурами, координуватися зі Збройними силами України, із центральною владою. І тому сьогодні це так працює".

Деталі: За словами мера, саме завдяки цій комунікації у Мелітополі є позитивні результати спільної діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, у місті підривають склади росіян, мешканці розправляються з окупантами, захисники мають точні дані про переміщення збройних сил ворога, а загарбники перестають постачати зброю у Мелітополь, який спершу обрали як логістичний хаб боєприпасів і всього іншого. 

Пряма мова Федорова: "Знаємо, де що знаходиться, в якій кількості. Результати – це коли колаборанти перед своїми під'їздами вирізають кущі і дерева, тому що бояться заходити. 

Я знаю реальний приклад від одного колаборанта, який по телефону відповідає: "Я по своїй квартирі ходжу і за кути заглядаю".

Уявіть собі після вибуху на військовій базі, як почуваються колаборанти. Це ж немислимо". 

Деталі: Наразі, за словами мера, у силах спротиву Мелітополя сьогодні "десятки тисяч" людей. А активний спротив (ті, хто щодня інформують, виконують надскладну, наднебезпечну, але вкрай важливу роботу для держави) налічує сотні людей.  

Федоров додав, що наразі у Мелітополі є щонайменше чотири централізовані склади росіян. За його словами, ще не всі з них знищені, але ЗСУ знають усе про пересування окупантів у регіоні, тому новини про нову "бавовну" у місті ще будуть.

Мер зазначив, що це розуміють і загарбники, тому живуть в напруженні, релокують свою техніку і склади з БК в бік Криму до повороту на Кирилівку, а також уже вивозять свої сім'ї з Мелітополя. 

"Але ще одна неочікуваність ворогу буде тоді, коли наші Збройні сили підійдуть до кордонів Мелітополя. Для рашистів стане несподіванкою той спротив, про який ми говорили декілька хвилин назад – будуть витискати їх зсередини. Збройні сили будуть витискати їх зовні, а сили спротиву будуть витискати зсередини", – підсумував Федоров.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Мелітопольокупаціяпартизанивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський підтвердив звільнення Балаклії

ВВП України скоротився на 37,2% у другому кварталі року

Померла королева Єлизавета II

фото, відеоУкраїнські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

відео, оновлено від 13:41Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Мелітополь
"Мелітополь сьогодні ще більш український, ніж був будь-коли" – мер
Іван Федоров: Справжнє пекло для рашистів почнеться тоді, коли ЗСУ підійде до кордонів Мелітополя
В окупованому Мелітополі підірвали штаб "єдіной Росії", де готувались до псевдореферендуму
Останні новини
00:40
фотоРосія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ДНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим
23:45
доповненоРосіяни обстріляли Харків, в області загинула жінка – ОВА
23:38
США порушать питання реформи Радбезу ООН через агресію Росії
23:34
Кібератака, через яку в мережу потрапили секретні документи НАТО, була здійснена на Португалію – ЗМІ
23:26
План санкцій проти РФ виконаний на 70% – Єрмак
23:18
У США оцінили втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії
23:00
Зеленський розповів про зерно в Азію і Африку: Щодня доводиться спростоввати російську брехню
22:58
"Динамо" мінімально програло турецькому "Фенербахче" в матчі Ліги Європи
22:40
Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів
22:29
Китай скуповує зріджений газ з РФ за пів ціни – Bloomberg
Усі новини...