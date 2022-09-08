Партизани з Мелітополя координуються з ЗСУ і показують гарний результат – мер

Партизанський рух в окупованому Мелітополі співпрацює зі Збройними силами, тому робота спротиву у місті має гарні результати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: За словами міського голови, спротив у Мелітополі розпочався із загального молебню у центі міста, коли пастори протестантських церков виходили на центральну площу і молилися за Україну.

Ці молебні припинилися лише у червні, коли їх почали розганяти. Після цього у місті виник партизанський рух, як реакція на те, що людям заборонили збиратися на вулиці.

Пряма мова Федорова: "Але внутрішні амбіції ж нікуди не поділися. Люди захотіли робити щось, що поверне їхнє місто до складу України якомога швидше, тому вони почали координуватися.

Координуватися із силовими структурами, координуватися зі Збройними силами України, із центральною владою. І тому сьогодні це так працює".

Деталі: За словами мера, саме завдяки цій комунікації у Мелітополі є позитивні результати спільної діяльності.

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Зокрема, у місті підривають склади росіян, мешканці розправляються з окупантами, захисники мають точні дані про переміщення збройних сил ворога, а загарбники перестають постачати зброю у Мелітополь, який спершу обрали як логістичний хаб боєприпасів і всього іншого.

Пряма мова Федорова: "Знаємо, де що знаходиться, в якій кількості. Результати – це коли колаборанти перед своїми під'їздами вирізають кущі і дерева, тому що бояться заходити.

Я знаю реальний приклад від одного колаборанта, який по телефону відповідає: "Я по своїй квартирі ходжу і за кути заглядаю".

Уявіть собі після вибуху на військовій базі, як почуваються колаборанти. Це ж немислимо".

Деталі: Наразі, за словами мера, у силах спротиву Мелітополя сьогодні "десятки тисяч" людей. А активний спротив (ті, хто щодня інформують, виконують надскладну, наднебезпечну, але вкрай важливу роботу для держави) налічує сотні людей.

Федоров додав, що наразі у Мелітополі є щонайменше чотири централізовані склади росіян. За його словами, ще не всі з них знищені, але ЗСУ знають усе про пересування окупантів у регіоні, тому новини про нову "бавовну" у місті ще будуть.

Мер зазначив, що це розуміють і загарбники, тому живуть в напруженні, релокують свою техніку і склади з БК в бік Криму до повороту на Кирилівку, а також уже вивозять свої сім'ї з Мелітополя.

"Але ще одна неочікуваність ворогу буде тоді, коли наші Збройні сили підійдуть до кордонів Мелітополя. Для рашистів стане несподіванкою той спротив, про який ми говорили декілька хвилин назад – будуть витискати їх зсередини. Збройні сили будуть витискати їх зовні, а сили спротиву будуть витискати зсередини", – підсумував Федоров.