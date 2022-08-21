Мелітополь: партизани розправилися з окупантом, у різних районах вибухи – мер

В окупованому Мелітополі партизани жорстко розправилися з окупантом, який на вулиці домагався неповнолітньої дівчини.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей.

Годину тому солдат РФ намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України".

Деталі: Федоров також повідомив про вибухи у різних районах Мелітополя.

"Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву, рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - написав він.