Спецслужби РФ створили фейковий сайт Зеленського для німців – ОП

Російські спецслужби створили для німецької аудиторії фейковий сайт Володимира Зеленського, щоб дискредитувати президента України.

Джерело: пресцентр Офісу президента з посиланням на дані української розвідки

Деталі: За інформацією Головного управління розвідки, спецслужби РФ створили фейковий інтернет-портал для дискредитації Зеленського у країнах Західної Європи. Зокрема, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

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В ОП наголошують, що на офіційних ресурсах Офісу Президента немає жодної інформації про цей сайт. Крім того, портал створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні.

Дослівно ОП: "Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу глави держави".

Нагадаємо: У серпні розвідка повідомила, що російські спецслужби створили фейковий сайт так званого "Фонду Зеленського" та підготували широку медійну кампанію для дискредитації президента України.