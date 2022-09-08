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Спецслужби РФ створили фейковий сайт Зеленського для німців – ОП

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 11:30
Спецслужби РФ створили фейковий сайт Зеленського для німців – ОП
Фото з Facebook OП

Російські спецслужби створили для німецької аудиторії фейковий сайт Володимира Зеленського, щоб дискредитувати президента України.

Джерело: пресцентр Офісу президента з посиланням на дані української розвідки 

Деталі: За інформацією Головного управління розвідки, спецслужби РФ створили фейковий інтернет-портал для дискредитації Зеленського у країнах Західної Європи. Зокрема, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

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В ОП наголошують, що на офіційних ресурсах Офісу Президента немає жодної інформації про цей сайт. Крім того, портал створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні.

Дослівно ОП: "Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу глави держави". 

Нагадаємо: У серпні розвідка повідомила, що російські спецслужби створили фейковий сайт так званого "Фонду Зеленського" та підготували широку медійну кампанію для дискредитації президента України. 

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Теми: ЗеленськийОфіс президентапрезидентНімеччина
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