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РФ створила фейковий сайт "Фонду Зеленського" для дискредитації президента – ГУР

Четвер, 11 серпня 2022, 16:47
РФ створила фейковий сайт Фонду Зеленського для дискредитації президента – ГУР
Емблема ГУР, Facebook розвідки

За інформацією розвідки, російські спецслужби створили фейковий сайт так званого "Фонду Зеленського" та підготували широку медійну кампанію для дискредитації президента України.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Дослівно: "Адміністрація президента РФ погодила створення нової структури, афілійованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної акції, спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

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Найближчим часом очікується повноцінний запуск проекту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки".

Деталі: За інформацією ГУР, на сайті пропонуватимуть іноземним громадянам та установам долучитися до "діяльності" фонду.

Ворог планує, як зазначають у розвідці, публікувати "асортиментну лінійку" та реєструвати фонд на торгівельних майданчиках Європи. Фонд будуть рекламувати за принципом "мережевого маркетингу" для поширення інформації у медіапросторі. 

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У ГУР додають, що станом на 10 серпня завершені такі роботи:

  • створено сайт;
  • підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення фонду;
  • створено базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів;
  • підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

Теми: РосіяЗеленський
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