РФ створила фейковий сайт "Фонду Зеленського" для дискредитації президента – ГУР
За інформацією розвідки, російські спецслужби створили фейковий сайт так званого "Фонду Зеленського" та підготували широку медійну кампанію для дискредитації президента України.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram
Дослівно: "Адміністрація президента РФ погодила створення нової структури, афілійованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної акції, спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.
Найближчим часом очікується повноцінний запуск проекту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки".
Деталі: За інформацією ГУР, на сайті пропонуватимуть іноземним громадянам та установам долучитися до "діяльності" фонду.
Ворог планує, як зазначають у розвідці, публікувати "асортиментну лінійку" та реєструвати фонд на торгівельних майданчиках Європи. Фонд будуть рекламувати за принципом "мережевого маркетингу" для поширення інформації у медіапросторі.
У ГУР додають, що станом на 10 серпня завершені такі роботи:
- створено сайт;
- підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення фонду;
- створено базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів;
- підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.