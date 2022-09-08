Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На берег біля Одеси викинуло протикорабельну міну росіян

Євген КізіловЧетвер, 8 вересня 2022, 13:13
Ілюстративне фото, джерело: Южненська міськрада

Під час шторму ворожу протикорабельну міну зірвало з якоря та прибило до узбережжя в Одеському районі.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Деталі: За його словами, найближчим часом фахівці проведуть контрольоване знищення міни.

Братчук нагадав, що відвідувати узбережжя Чорного моря заборонено.

Що передувало: У червні на пляжі в селі Грибівка Одеської області від вибуху міни загинув відпочивальник.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Чорне мореОдесазброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський підтвердив звільнення Балаклії

ВВП України скоротився на 37,2% у другому кварталі року

Померла королева Єлизавета II

фото, відеоУкраїнські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Сейм Латвії схвалив відокремлення Латвійської православної церкви від Московського патріархату

відео, оновлено від 13:41Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Чорне море
У Босфорі зняли з мілини судно з українським зерном, через яке зупиняли рух протокою
Із українських портів вийшли ще три судна з 40 тисячами тонн зерна
Росія перевезла через Босфор ракети до C-300, оминувши обмеження Туреччини — ЗМІ
Останні новини
02:34
ЗСУ завдали понад 270 влучних уражень з неба і землі по позиціях ворога – ОК "Південь"
01:50
Кислиця: Росія має єдиний правильний шлях – "здатися і відійти"
01:04
Загарбники обстріляли громади Сумської області, майже 100 прильотів за добу
00:40
фотоРосія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ДНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим
23:45
доповненоРосіяни обстріляли Харків, в області загинула жінка – ОВА
23:38
США порушать питання реформи Радбезу ООН через агресію Росії
23:34
Кібератака, через яку в мережу потрапили секретні документи НАТО, була здійснена на Португалію – ЗМІ
23:26
План санкцій проти РФ виконаний на 70% – Єрмак
23:18
У США оцінили втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії
23:00
Зеленський розповів про зерно в Азію і Африку: Щодня доводиться спростоввати російську брехню
Усі новини...