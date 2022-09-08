На берег біля Одеси викинуло протикорабельну міну росіян

Під час шторму ворожу протикорабельну міну зірвало з якоря та прибило до узбережжя в Одеському районі.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Деталі: За його словами, найближчим часом фахівці проведуть контрольоване знищення міни.

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Братчук нагадав, що відвідувати узбережжя Чорного моря заборонено.

Що передувало: У червні на пляжі в селі Грибівка Одеської області від вибуху міни загинув відпочивальник.