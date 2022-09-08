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На берег біля Одеси викинуло протикорабельну міну росіян

Євген КізіловЧетвер, 8 вересня 2022, 13:13
На берег біля Одеси викинуло протикорабельну міну росіян
Ілюстративне фото, джерело: Южненська міськрада

Під час шторму ворожу протикорабельну міну зірвало з якоря та прибило до узбережжя в Одеському районі.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Деталі: За його словами, найближчим часом фахівці проведуть контрольоване знищення міни.

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Братчук нагадав, що відвідувати узбережжя Чорного моря заборонено.

Що передувало: У червні на пляжі в селі Грибівка Одеської області від вибуху міни загинув відпочивальник.

Теми: Чорне мореОдесазброявійна
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