На берег біля Одеси викинуло протикорабельну міну росіян
Четвер, 8 вересня 2022, 13:13
Під час шторму ворожу протикорабельну міну зірвало з якоря та прибило до узбережжя в Одеському районі.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram
Деталі: За його словами, найближчим часом фахівці проведуть контрольоване знищення міни.
Реклама:
Братчук нагадав, що відвідувати узбережжя Чорного моря заборонено.
Що передувало: У червні на пляжі в селі Грибівка Одеської області від вибуху міни загинув відпочивальник.